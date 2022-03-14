Torreira: ''Molto contento a Firenze, so che il mio agente ha incontrato la Fiorentina, valuteremo''

Lucas Torreira ha usato parole molto compiacenti nei confronti del suo attuale momento di forma, culminato da un gol vittoria.

Intervenuto ai microfoni di Sports890, un'emittente uruguaiana, Lucas Torreira ha parlato del suo splendido momento di forma culminato con il gol da tre punti contro il Bologna. Una battuta anche sul suo futuro, queste le sue dichiarazioni:

"L'allenatore mi chiede di entrare di più in area di rigore avversaria. Non so come ho segnato ieri, ma la cosa più importante è che il gol sia servito a far vincere la mia squadra. Ogni volta che parlo con Cavani prima delle partite faccio gol. Dovrò scrivergli di più più (ride, ndr). Futuro? Il mio rappresentante ha incontrato i dirigenti del club la scorsa settimana. Sono molto contento alla Fiorentina , sento la fiducia. Oggi il mio cartellino è di proprietà dell'Arsenal e devo valutare molte cose, ma sono molto contento qui".

DA MADRID RIVELANO, ODRIOZOLA SARA' DELLA FIORERNTINA, SARA' ACQUISTATO SUBITO O DOPO UN ALTRO PRESTITO

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