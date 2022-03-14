Da Madrid rivelano, Odriozola sarà della Fiorentina, sarà acquistato subito o dopo un altro prestito

Secondo quanto riportano dalla Spagna, il futuro di Odriozola dovrebbe essere ancora alla Fiorentina, a Madrid hanno altri progetti

Secondo quanto riporta il portale spagnolo Todofichajes,per quanto riguarda il futuro di Alvaro Odriozola, la Fiorentina proporrà un nuovo prestito di un altro anno, in modo da guadagnare tempo per acquistarlo nell'estate del 2023 a titolo definitivo.

Nonostante il Real Madrid abbia urgente bisogno di un terzino destro e stia anche valutando di prenderne un altro, avendo Carvajal lontano dalla sua versione migliore, potrebbe lasciare Odriozola in Italia per procedere al trasferimento definitivo da parte della Fiorentina un anno dopo.

Nonostante sia una delle opzioni prese in considerazione dal Real Madrid, molti leader dubitano della forza di Odriozola in chiave Real Madrid, che dopo aver lasciato il Bayern ha avuto una nuova opportunità in blancos non convincendo. A questo bisogna aggiungere che il calciatore vuole continuare alla Fiorentina, dove ha recuperato la sua versione migliore e si sente importante. Cessione o cessione, sembra che il futuro di Odriozola a Firenze stia prendendo forza.

ALLA GAZZETTA NON SI ACCORGONO ANCORA UNA VOLTA DI IGOR

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