TMW scrive: "Palladino vuole portare Colpani alla Fiorentina, costi quel che costi"

Palladino è stato chiaro con la società, se c'è qualcuno che vuole portarsi alla Fiorentina da Monza a tutti i costi, quello è Andrea Colpani

Raffaele Palladino è stato chiaro con i suoi dirigenti: se c'è un giocatore che ha voglia di portarsi dietro dal Monza, costi quel che costi (almeno dal suo punto di vista) si chiama Andrea Colpani (25 anni). D'altronde il centrocampista offensivo classe 1999 è lo stesso che lo scorso anno ha messo a segno 8 gol in campionato senza calciare neanche un rigore e pur vivendo una seconda fase di stagione in calo, al pari del resto della squadra.

Palladino lo conosce bene e ha chiesto ai suoi dirigenti di provare una nuova accelerazione, venendo ascoltato. Nelle scorse ore, come vi abbiamo raccontato, sono stati mossi dei passi in avanti in direzione del Monza, per quanto ancora minimi e non sufficienti per arrivare alla definitiva e tanto attesa fumata bianca.

La valutazione che il Monza fa del cartellino di Colpani non è variata, ovvero circa 18 milioni di euro, così come la distanza ad oggi non è stata ancora colmata. I contatti delle ultime ore, come detto, però hanno fatto registrare qualche segnale positivo in più. La Fiorentina, che nel frattempo sta portando avanti altre piste parallele per il centrocampo (e non alternative) sta impostando i discorsi col Monza per il classe '99 sulla base un trasferimento a titolo definitivo.

CdS: "C'è distanza tra Udinese e Fiorentina per Lovric. Ballano 4/5 milioni"

https://www.labaroviola.com/corriere-dello-sport-scrive-tra-fiorentina-e-udinese-rimane-distanza-sulla-valutazione-di-lovric/261864/