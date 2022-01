TMW rivela, Amrabat ha rifiutato la cessione al Cagliari, sta valutando di andare al Torino

Secondo quanto riportato dal podcast di TMW Radio, il futuro di Amrabat è sempre più lontano dalla Fiorentina, il marocchino, adesso impegnato in Coppa d’Africa ha rifiutato Cagliari come destinazione a gennaio per via dello scarso rendimento della squadra di Mazzarri, impegnata nella lotta per non retrocedere, diverso il discorso sul Torino di Juric, mentore di Amrabat, che il centrocampista sta valutando.

ISCO ALLA FIORENTINA? LE ULTIME