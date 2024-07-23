TMW: "Nzola di nuovo ai margini della Fiorentina. Per il Lecce un sogno, per il Genoa forse no"

Per la seconda volta nel giro di 6 mesi Nzola si ritrova ai margini della Fiorentina, anche con Palladino, questa volta per motivi di mercato

Per la seconda volta in pochi mesi, sebbene per ragioni diverse, M'Bala Nzola (27 anni) è costretto a vivere ai margini della Fiorentina. La prima volta, nei mesi conclusivi dell'era Italiano, per questioni personali; questa volta, invece, sembra essere coinvolto il mercato.

Non appare affatto casuale che proprio nelle ultime ore siano emerse voci su un possibile cambio di maglia per Nzola, a un anno dal suo arrivo, avvenuto l'estate scorsa dallo Spezia per 13 milioni di euro più bonus. La sua prima, e forse unica, stagione a Firenze è trascorsa senza grandi sussulti, con 7 gol segnati in quasi cinquanta apparizioni tra le varie competizioni, accompagnate da molte polemiche e critiche. Questo anche in virtù del fatto che il suo arrivo fosse stato avallato personalmente da mister Italiano, con cui aveva lavorato con buoni risultati ai tempi di Trapani e Spezia. La terza avventura non è andata come sperato e, se l'allenatore ha già cambiato squadra, anche il centravanti potrebbe seguirne l'esempio.

Nzola sarebbe un'idea per il Lecce dell'ex direttore sportivo Corvino, allenato da Gotti, con cui il numero nove ha vissuto i momenti migliori a La Spezia. Tuttavia, c'è anche l'interesse del Genoa. I rossoblù potrebbero dover rinunciare a Retegui, ambito da Juventus e Roma e valutato tra i 20 e i 25 milioni di euro. In caso di partenza dell'attaccante italo-argentino, una delle opzioni più concrete per la sua sostituzione porterebbe proprio a Nzola. Lo riporta TMW.

CdS: "Situazione di stallo tra Monza e Fiorentina per Colpani, ballano 5 Milioni"

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