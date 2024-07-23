Corriere dello Sport: “Colpani-Fiorentina in fase di stallo. Ballano 5 milioni con il Monza, scontro sulla formula”

Il Monza chiede 18 milioni, la Fiorentina ne offre 14

Proseguono serrati i contatti tra la Fiorentina e il Monza per Andrea Colpani. La negoziazione non ha subìto particolari scossoni in positivo, anzi, vive una fase di stallo legata in buona sostanza alla formula dell'operazione e alla decisione del club di Commisso non andare oltre certi limiti: i viola hanno proposto il prestito con diritto di riscatto, ma i brianzoli non volendone sapere hanno spinto per la cessione a titolo definitivo. Allora la Fiorentina ha rilanciato offrendo l'obbligo condizionato, legato, cioè, al raggiungimento di sostanziosi obiettivi come il numero di presenze o di gol. Niente: il Monza è disposto ad accettare, tutt'al più, l'obbligo senza vincoli aggiuntivi. Che in buona sostanza è assimilabile a un pagamento in più soluzioni.

In settimana è atteso un incontro chiarificatore per definire i margini di manovra della trattativa. L'altro ostacolo riguarda la stima del cartellino visto che la Fiorentina lo valuta una cifra che non corrisponde ai voleri del Monza: la richiesta è di circa 18 milioni, l'offerta non supera i 13-14. Attualmente ballano 4-5 milioni. Si può raggiungere la quadra ipotizzando di trovarsi a metà strada, magari inserendo una percentuale sulla futura rivendita del giocatore, nella speranza che la controparte abbassi le pretese economiche. In quel caso i viola potrebbero desistere offrendo l'obbligo non condizionato preteso dai biancorossi, pur di strappare una cifra meno onerosa per l'innesto del Flaco. Lo scrive il Corriere dello Sport.

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