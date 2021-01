TMW, la Fiorentina resta in grande vantaggio su Maleh. Ma attenzione, lo vogliono anche Juventus e Sassuolo

Youssef Maleh è stata una delle grandi intuizioni di mercato dello scouting del Venezia. Preso a zero dal fallimento del Cesena, il classe ’98 di Castel San Pietro Terme firmò un triennale ma con una clausola che poteva permettere alla società di prolungare, entro lo scorso febbraio, per altri due anni.

Il Venezia non l’ha esercitata, per questo Maleh va in scadenza nella prossima estate. In tribuna Maleh, da allora, non ha trovato l’accordo per il rinnovo e ha deciso di andare a scadenza in estate e la proprietà, da allora, ha preferito mettere in stand by il giocatore. Nelle ultime gare è rimasto in tribuna e non in campo. E la possibilità dell’addio è rimasta tale.

Fiorentina in pole, la lista è lunga Juventus, Bologna, Verona, Sassuolo, Fiorentina. La lista delle pretendenti per l’esterno dell’Under 21 italiana è lunga e lo stesso giocatore non vorrebbe perdere l’Europeo. Per questo l’addio sembra prossimo, resta da capire la destinazione per una delle grandi promesse del Venezia la cui storia coi lagunari ha preso però una direzione inattesa. Lo scrive Tuttomercatoweb.

