TMW, Il Napoli per Folorunsho chiedeva 12 milioni più 30% sulla rivendita. Tentativi di Fiorentina e Lazio

Come riporta TMW, Michael Folorunsho rimane a Napoli e potrebbe essere reintegrato. Il calciatore, convocato da Luciano Spalletti per l'Europeo in Germania, era stato messo sul mercato nelle scorse se...

Come riporta TMW, Michael Folorunsho rimane a Napoli e potrebbe essere reintegrato. Il calciatore, convocato da Luciano Spalletti per l'Europeo in Germania, era stato messo sul mercato nelle scorse settimane dopo l'approdo di Antonio Conte a Napoli. Una situazione particolare visto che solamente a fine luglio era arrivato un rinnovo quinquennale fino al 30 giugno del 2029. Un accordo quindi lunghissimo e difficile da eludere. La Lazio e la Fiorentina ci hanno provato fino in fondo, ma la richiesta è sempre stata più o meno la stessa: 12 milioni di euro più bonus, più un 30% sulla futura rivendita che ha fatto saltare il trasferimento all'Atalanta.

BELTRAN ED UN INIZIO DI STAGIONE NEGATIVO: SERVE UNA SCOSSA PER RITROVARSI

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