Tifosi viola non si arrendono su Vlahovic: “Blocchiamo uscite di Firenze” “Diamogli 10 milioni”

“Facciamo le barricate come l’assalto di Carlo V e non facciamolo andare via, richiudiamo le porte di Firenze, non facciamolo uscire” “Offrono 100 milioni? Noi offriamo 110, offrono 10 milioni a stagione, noi gli offriamo 11 milioni” “Andiamo a Firenze sud per non farlo uscire dalla città”

Questi solo alcuni dei pensieri dei tifosi viola dedicati a Dusan Vlahovic oggi trasmessi in diretta a Radio Bruno. Ormai la separazione tra il bomber serbo e la Fiorentina a fine stagione sembra cosa scontata ma i tifosi non si arrendono e le vogliono provare tutte per convincerlo a farlo restare a Firenze considerate che le prestazioni di Vlahovic sono straordinarie e stanno trascinando la Fiorentina tra le prime in classifica oltre che il bomber è il capocannoniere del campionato. Un talento pazzesco classe 2000 che va cercato di tenere in maglia viola il più possibile

Ne ha parlato anche Rocio Rodriguez, moglie di Borja Valero, che ha raccontato: “Quando noi stavamo per andare via, trovarsi mille tifosi sotto casa, nel palazzo e nel condominio è stato straordinario, ondata di affetto incredibile, eravamo in lacrime, chiusa la finestra Borja ha detto di voler restare a Firenze a tutti i costi. Con Vlahovic bisogna provarci cosi”

CACERE FATTO FUORI ANCHE A CAGLIARI, A FIRENZE ANDO’ CONTRO PRANDELLI