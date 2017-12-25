Thereau: "Stanno facendo di tutto per non farci notare l'assenza dei Della Valle, mai visti da agosto"

Cyril Thereau ha parlato a TgR Toscana, queste le sue parole:"Mai visto uno forte quanto Chiesa al livello fisico alla sua età. Simeone sta dando tantissimo alla squadra, spesso si viene a prendere an...

Cyril Thereau ha parlato a TgR Toscana, queste le sue parole:

"Mai visto uno forte quanto Chiesa al livello fisico alla sua età. Simeone sta dando tantissimo alla squadra, spesso si viene a prendere anche la palla. In giro ci sono poco mezzale come Veretout segna, gioca per la squadra, è veloce e ha intensità: questi sono tutti aspetti molto ricercati nel calcio di oggi. Mi ha molto sorpreso perché lo conoscevo poco e sinceramente anche in allenamento fa capire di essere un vero top player.

La società sta facendo di tutto per non far notare la l'assenza dei Della Valle, sono qua da fine agosto e non ho ancora mai visto nessuno della proprietà: questa è una cosa particolare perché a Udine avevamo un presidente sempre presente. Per noi giocatori non penso sia una cosa pesante questa assenza, anche perché come detto la società sta facendo di tutto per non farla pesare"