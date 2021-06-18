Tesser: "Vlahovic-Ribery coppia fantastica. Castrovilli? Stagione non brillante, ma si riprenderà"

Le parole di Attilio Tesser ai microfoni di Lady Radio

Attilio Tesser, ex allenatore del Pordenone, è intervenuto ai microfoni di Lady Radio per parlare dei temi caldi in casa Fiorentina e di un suo ex calciatore ai tempi della Cremonese, ovvero Gaetano Castrovilli. Ecco le sue parole:

GATTUSO "Ha colto di sorpresa, visto l'annuncio risalente a pochi giorni fa: è stato a suo modo clamoroso".

CASTROVILLI "Ha vissuto una stagione non brillante, rispetto a quella precedente che era stata straordinaria. Ha qualità tecniche eccezionali, si ritroverà perchè non gli manca nulla. Sono convinto che grazie a Ribery e gli altri calciatori esperti della Fiorentina possa riprendersi. Essere in Nazionale, giocare l'Europeo ti responsabilizza sicuramente".

VLAHOVIC-RIBERY "Vlahovic è stato protagonista, penso che anche per lui sia stato fondamentale Ribery per la sua crescita. Sono una coppia fantastica, assortita bene. Se il francese sta bene è uno spettacolo per gli occhi. Importante sarebbe mettergli affianco giocatori giovani per farlo rifiatare".

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