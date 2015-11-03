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Notizie Socrates Fiorentina

Antognoni: “Batistuta? Era un po’ orso, irascibile. Socrates ed Effenberg? Prendevano fiumi di birra”

23 novembre 2023 08:55

La storia di Socrates alla Fiorentina, uno dei più forti brasiliani di sempre a Firenze tra pazzie e magie

05 dicembre 2022 19:04

Il testo segreto di Socrates: "Ho accettato la Fiorentina per scoprire cose nuove, mi fu negato"

04 dicembre 2021 12:35

Pecci: "Centrocampo viola incompleto. Amrabat avrebbe bisogno di uno come me vicino"

28 gennaio 2021 16:59

Antognoni: "Pedro ha tecnica brasiliana, fa gol anche in allenamento. Ma non deve imitare Socrate"

16 novembre 2019 10:47

7 anni senza Socrates, il Dottore viola con la passione per la politica e il vizio dell'alcol

04 dicembre 2018 18:09

SOCRATES, MJATOVIC, BOJINOV, MARIO GOMEZ... FINO A MARKO PJACA. QUANDO IL PASSO E' PIU' LUNGO DELLA GAMBA. L'EDITORIALE DI STEFANO BORGI.

23 ottobre 2018 00:07

In ricordo di Socrates, il dottor Guevara che dette vita alla democrazia corinthiana

19 febbraio 2018 19:21

Il racconto di Socrates, il dottore viola. Uno dei più forti di sempre ma con poca voglia di lavorare a Firenze

04 dicembre 2017 16:34

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