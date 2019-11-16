Antognoni: "Pedro ha tecnica brasiliana, fa gol anche in allenamento. Ma non deve imitare Socrate"
Prima della preswntazione del libro, Giancarlo Antognoni ha parlato dell'attaccante viola Pedro: "Non è ancora al cento per cento, però ha la tecnica brasiliana e fa diversi gol anche in allenamento....
A cura di Redazione Labaroviola
16 novembre 2019 10:47
Prima della preswntazione del libro, Giancarlo Antognoni ha parlato dell'attaccante viola Pedro: "Non è ancora al cento per cento, però ha la tecnica brasiliana e fa diversi gol anche in allenamento. Gli ho visto fare molti forse troppi colpi di tacco. Non deve imitare Socrates. Pedro sarà pedina importante per la Fiorentina, fidatevi!"