Notizie Santana Fiorentina

Che fine hanno fatto i giocatori della Fiorentina di Prandelli del 2010?
15 novembre 2020 22:50
Santana: "Grazie Italia, in Argentina ero un muratore. Firenze per me è indimenticabile perchè..."
02 aprile 2020 15:14
Santana è un calciatore dell'SSD Palermo. L'ex viola riparte dalla serie D..
06 agosto 2019 22:18
Santana: “Orgoglioso di essere stato alla Fiorentina. Il mio rigore contro l’Everton...”
11 ottobre 2018 18:15
Santana: "Per sempre grato alla Fiorentina, gli anni migliori della mia carriera. Chiesa? Spero resti"
06 giugno 2018 17:31
Dalla Fiorentina alla serie D, oggi Santana fa il fenomeno in serie D alla Pro Patria
27 settembre 2017 12:25
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