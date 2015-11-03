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Notizie Santana Fiorentina

Che fine hanno fatto i giocatori della Fiorentina di Prandelli del 2010?

15 novembre 2020 22:50

Santana: "Grazie Italia, in Argentina ero un muratore. Firenze per me è indimenticabile perchè..."

02 aprile 2020 15:14

Santana è un calciatore dell'SSD Palermo. L'ex viola riparte dalla serie D..

06 agosto 2019 22:18

Santana: “Orgoglioso di essere stato alla Fiorentina. Il mio rigore contro l’Everton...”

11 ottobre 2018 18:15

Santana: "Per sempre grato alla Fiorentina, gli anni migliori della mia carriera. Chiesa? Spero resti"

06 giugno 2018 17:31

Dalla Fiorentina alla serie D, oggi Santana fa il fenomeno in serie D alla Pro Patria

27 settembre 2017 12:25

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