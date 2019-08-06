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Santana è un calciatore dell'SSD Palermo. L'ex viola riparte dalla serie D..

Tredici anni dopo Mario Alberto Santana ritrova il Palermo in una nuova dimensione con un compito: riportare i rosanero tra i professionisti. È l'argentino, giunto pochi minuti fa nella sede della Dam...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 agosto 2019 22:18
Santana è un calciatore dell'SSD Palermo. L'ex viola riparte dalla serie D.. -
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Tredici anni dopo Mario Alberto Santana ritrova il Palermo in una nuova dimensione con un compito: riportare i rosanero tra i professionisti. È l'argentino, giunto pochi minuti fa nella sede della Damir per firmare il contratto, il primo acquisto del SSD Palermo di Dario Mirri e Tony Di Piazza. "Sono emozionatissimo - ammette Santana - Vedere il Palermo in Serie D è per me una pugnalata, ma si riparte sempre nella vita. Darò il massimo impegno per riportare questa città nel calcio che conta".

Fonte: Gianlucadimarzio.com.

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