Santana è un calciatore dell'SSD Palermo. L'ex viola riparte dalla serie D..

Tredici anni dopo Mario Alberto Santana ritrova il Palermo in una nuova dimensione con un compito: riportare i rosanero tra i professionisti. È l'argentino, giunto pochi minuti fa nella sede della Dam...

Tredici anni dopo Mario Alberto Santana ritrova il Palermo in una nuova dimensione con un compito: riportare i rosanero tra i professionisti. È l'argentino, giunto pochi minuti fa nella sede della Damir per firmare il contratto, il primo acquisto del SSD Palermo di Dario Mirri e Tony Di Piazza. "Sono emozionatissimo - ammette Santana - Vedere il Palermo in Serie D è per me una pugnalata, ma si riparte sempre nella vita. Darò il massimo impegno per riportare questa città nel calcio che conta".

Fonte: Gianlucadimarzio.com.