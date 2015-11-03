Labaro Viola

Notizie Serie D Fiorentina

Il Milan segna un altro fallimento, la seconda squadra retrocede in serie D. Il racconto della partita

17 maggio 2025 23:28

Criscitiello squalificato due anni per insulti razzisti, sputi e inseguimento all’arbitro in Serie D

04 dicembre 2024 00:09

Rastelli, Levico Terme: "In D capiì che Italiano sarebbe arrivato in A. Fiorentina? Schiero dieci difensori"

29 luglio 2021 07:32

Ex viola, Ruben Olivera ufficiale all'OstiaMare. È lui il colpo per tornare fra i pro..

10 dicembre 2019 13:43

Santana è un calciatore dell'SSD Palermo. L'ex viola riparte dalla serie D..

06 agosto 2019 22:18

Gilardino: "A Firenze il mio amore calcistico. Quel mio gol con la Juve al 90'.."

08 maggio 2019 19:24

Gilardino torna nel mondo del calcio, sara' vice allenatore in serie D. Ecco dove

08 ottobre 2018 19:57

Archivio

Esplora l'archivio di Serie D

Sett. 20
Sett. 49
Sett. 30
Sett. 50 Sett. 32 Sett. 19
Sett. 41