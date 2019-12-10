Ex viola, Ruben Olivera ufficiale all'OstiaMare. È lui il colpo per tornare fra i pro..

Colpaccio a centrocampo per l'Ostiamare. La formazione laziale, militante in Serie D, ha infatti annunciato l'ingaggio di Ruben Olivera. Il centrocampista uruguaiano, classe '83, ex Juventus e Fiorent...

Colpaccio a centrocampo per l'Ostiamare. La formazione laziale, militante in Serie D, ha infatti annunciato l'ingaggio di Ruben Olivera. Il centrocampista uruguaiano, classe '83, ex Juventus e Fiorentina tra le altre, si è liberato di recente dall'Aprilia, con cui ha iniziato il campionato. "Sono rimasto sorpreso positivamente da questa offerta, sapere che l'Ostiamare mi avesse cercato, vista la grande quadratura che la squadra sta dimostrando, ma dato che ho sentito, nelle parole del mister e del Ds, che potrei essere il 'fattore' per poter provare a vincere il campionato, ho accettato con grandissima voglia ed entusiasmo".

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