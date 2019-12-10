Labaro Viola

Ex viola, Ruben Olivera ufficiale all'OstiaMare. È lui il colpo per tornare fra i pro..

Colpaccio a centrocampo per l'Ostiamare. La formazione laziale, militante in Serie D, ha infatti annunciato l'ingaggio di Ruben Olivera. Il centrocampista uruguaiano, classe '83, ex Juventus e Fiorent...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 dicembre 2019 13:43
Ex viola, Ruben Olivera ufficiale all'OstiaMare. È lui il colpo per tornare fra i pro.. - FLORENCE, ITALY - MARCH 17: Ruben Olivera of ACF Fiorentina fights for the ball with Arturo Vidal of Juventus FC during the Serie A match between ACF Fiorentina and Juventus FC at Stadio Artemio Franchi on March 17, 2012 in Florence, Italy. (Photo b
FLORENCE, ITALY - MARCH 17: Ruben Olivera of ACF Fiorentina fights for the ball with Arturo Vidal of Juventus FC during the Serie A match between ACF Fiorentina and Juventus FC at Stadio Artemio Franchi on March 17, 2012 in Florence, Italy. (Photo b
News
Fiorentina
Serie D
Condividi

Colpaccio a centrocampo per l'Ostiamare. La formazione laziale, militante in Serie D, ha infatti annunciato l'ingaggio di Ruben Olivera. Il centrocampista uruguaiano, classe '83, ex Juventus e Fiorentina tra le altre, si è liberato di recente dall'Aprilia, con cui ha iniziato il campionato. "Sono rimasto sorpreso positivamente da questa offerta, sapere che l'Ostiamare mi avesse cercato, vista la grande quadratura che la squadra sta dimostrando, ma dato che ho sentito, nelle parole del mister e del Ds, che potrei essere il 'fattore' per poter provare a vincere il campionato, ho accettato con grandissima voglia ed entusiasmo".

Tuttomercatoweb.com

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok