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Santana: “Orgoglioso di essere stato alla Fiorentina. Il mio rigore contro l’Everton...”

L’ex giocatore della Fiorentina, Mario Alberto Santana ha parlato ai microfoni di SoccerMagazine.it. Queste le sue dichiarazioni sulla Fiorentina:il rigore decisivo al Goodison Park contro l’Everton l...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 ottobre 2018 18:15
Santana: “Orgoglioso di essere stato alla Fiorentina. Il mio rigore contro l’Everton...” -
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Santana
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L’ex giocatore della Fiorentina, Mario Alberto Santana ha parlato ai microfoni di SoccerMagazine.it. Queste le sue dichiarazioni sulla Fiorentina:

il rigore decisivo al Goodison Park contro l’Everton l’emozione più grande?

“Penso di sì, quella è stata veramente una cosa che ti rimane perché comunque è una cosa importante. Alla Fiorentina sono stati anni stupendi, quindi rimarrà sempre nel cuore e sono felice di essere stato un giocatore che ha fatto la storia della Fiorentina”.

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