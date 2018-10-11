Santana: “Orgoglioso di essere stato alla Fiorentina. Il mio rigore contro l’Everton...”

L’ex giocatore della Fiorentina, Mario Alberto Santana ha parlato ai microfoni di SoccerMagazine.it. Queste le sue dichiarazioni sulla Fiorentina:il rigore decisivo al Goodison Park contro l’Everton l...

L’ex giocatore della Fiorentina, Mario Alberto Santana ha parlato ai microfoni di SoccerMagazine.it. Queste le sue dichiarazioni sulla Fiorentina:

il rigore decisivo al Goodison Park contro l’Everton l’emozione più grande?

“Penso di sì, quella è stata veramente una cosa che ti rimane perché comunque è una cosa importante. Alla Fiorentina sono stati anni stupendi, quindi rimarrà sempre nel cuore e sono felice di essere stato un giocatore che ha fatto la storia della Fiorentina”.