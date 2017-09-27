Dalla Fiorentina alla serie D, oggi Santana fa il fenomeno in serie D alla Pro Patria

Chiamarlo stella è riduttivo, oggi Santana è rimasto capitano della Pro Patria nonostante la retrocessione. Quattro gol in cinque partite

Mario Alberto Santana 35 anni, capitano della Pro Patria, girone B, è rimasto nonostante la retrocessione della squadra dalla Lega Pro e la mancata promozione: 4 partite e 5 gol in questo campionato. Parlare di "stella" è riduttivo: 256 presenze, 28 gol e 22 assist in serie A. L'ex Fiorentina, Palermo, Napoli e Torino, tra le altre, è anche sceso 33 volte in campo nelle coppe europee, con due gol (uno in Champions inFiorentina-Debrecen) e vanta sette presenze e una rete (contro il Giappone) nella Nazionale argentina.

Gianlucadimarzio.com