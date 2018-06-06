Santana: "Per sempre grato alla Fiorentina, gli anni migliori della mia carriera. Chiesa? Spero resti"
Mario Alberto Santana è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno: "Seguo la Fiorentina, come potrei non farlo, mi ha regalato gli anni più belli e gli sarò sempre grato. Sono un tifoso ma non come un f...
Mario Alberto Santana è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno: "Seguo la Fiorentina, come potrei non farlo, mi ha regalato gli anni più belli e gli sarò sempre grato. Sono un tifoso ma non come un fiorentino".
Prosegue su Pezzella: "Mi piace, può solo crescere in questa società".
E su Simeone: "Non si può parlare, lui parla con i fatti. Ha il cuore del padre, spero che rimanga a Firenze visto che può fare molto di più".
Conclude con un pensiero su Chiesa: "Non so dire se sia già maturo oppure no, di sicuro ha tanta fame e questo si vede ogni volta che scende in campo. Spero che la Fiorentina possa trattenerlo il più possibile".