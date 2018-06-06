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Santana: "Per sempre grato alla Fiorentina, gli anni migliori della mia carriera. Chiesa? Spero resti"

Mario Alberto Santana è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno: "Seguo la Fiorentina, come potrei non farlo, mi ha regalato gli anni più belli e gli sarò sempre grato. Sono un tifoso ma non come un f...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 giugno 2018 17:31
Santana: "Per sempre grato alla Fiorentina, gli anni migliori della mia carriera. Chiesa? Spero resti" -
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Mario Alberto Santana è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno: "Seguo la Fiorentina, come potrei non farlo, mi ha regalato gli anni più belli e gli sarò sempre grato. Sono un tifoso ma non come un fiorentino".

Prosegue su Pezzella: "Mi piace, può solo crescere in questa società".

E su Simeone: "Non si può parlare, lui parla con i fatti. Ha il cuore del padre, spero che rimanga a Firenze visto che può fare molto di più".

Conclude con un pensiero su Chiesa: "Non so dire se sia già maturo oppure no, di sicuro ha tanta fame e questo si vede ogni volta che scende in campo. Spero che la Fiorentina possa trattenerlo il più possibile".

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