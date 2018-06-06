Santana: "Per sempre grato alla Fiorentina, gli anni migliori della mia carriera. Chiesa? Spero resti"

Mario Alberto Santana è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno: "Seguo la Fiorentina, come potrei non farlo, mi ha regalato gli anni più belli e gli sarò sempre grato. Sono un tifoso ma non come un f...

A cura di Redazione Labaroviola 06 giugno 2018 17:31

Condividi