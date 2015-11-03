Notizie Piazza Santa Croce Fiorentina

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Calcio Storico, trionfano i Rossi di Santa Maria Novella. La cronaca della finale

24 giugno 2019 23:05

Calcio storico, i Rossi sono la prima finalista. Battuti i Verdi. La cronaca

16 giugno 2019 09:36

Dalla Fiorentina ai Della Valle fino alla Juventus e all'Inter. Tutte le foto degli arrivi al funerale

08 marzo 2018 11:23

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21 ottobre 2017 20:10

Tragedia a Firenze, si stacca un pezzo all'interno della basilica di Santa Croce, muore un turista

20 ottobre 2017 02:15

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