Calcio Storico, trionfano i Rossi di Santa Maria Novella. La cronaca della finale

Si confermano campioni in questo 2019' i Rossi di Santa Maria Novella, battendo i finale Bianchi di Santo Spirito. Il risultato finale ha visto 8 cacce a 2 per i campioni in carica. I calcianti di par...

Si confermano campioni in questo 2019' i Rossi di Santa Maria Novella, battendo i finale Bianchi di Santo Spirito. Il risultato finale ha visto 8 cacce a 2 per i campioni in carica. I calcianti di parte rossa hanno condotto la partita non essendo mai in difficoltà e vincono per la seconda volta consecutiva (nel 2018 avevano vinto contro i Verdi di San Giovanni) la finale del calcio storico.

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