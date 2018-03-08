Dalla Fiorentina ai Della Valle fino alla Juventus e all'Inter. Tutte le foto degli arrivi al funerale
Praticamente tutto il mondo del calcio presente oggi nella Basilica di Santa Croce per l'ultimo saluto a Davide Astori, capitano della Fiorentina. Ecco tutte le foto di Labaroviola dell'arrivo al fune...
Praticamente tutto il mondo del calcio presente oggi nella Basilica di Santa Croce per l'ultimo saluto a Davide Astori, capitano della Fiorentina. Ecco tutte le foto di Labaroviola dell'arrivo al funerale di Astori