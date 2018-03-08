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Dalla Fiorentina ai Della Valle fino alla Juventus e all'Inter. Tutte le foto degli arrivi al funerale

Praticamente tutto il mondo del calcio presente oggi nella Basilica di Santa Croce per l'ultimo saluto a Davide Astori, capitano della Fiorentina. Ecco tutte le foto di Labaroviola dell'arrivo al fune...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 marzo 2018 11:23
Dalla Fiorentina ai Della Valle fino alla Juventus e all'Inter. Tutte le foto degli arrivi al funerale -
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Praticamente tutto il mondo del calcio presente oggi nella Basilica di Santa Croce per l'ultimo saluto a Davide Astori, capitano della Fiorentina. Ecco tutte le foto di Labaroviola dell'arrivo al funerale di Astori

Firenze, Piazza Santa Croce 8.03.2018, funerale di Davide Astori, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Piazza Santa Croce 8.03.2018, funerale di Davide Astori, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Piazza Santa Croce 8.03.2018, funerale di Davide Astori, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Piazza Santa Croce 8.03.2018, funerale di Davide Astori, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Piazza Santa Croce 8.03.2018, funerale di Davide Astori, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Piazza Santa Croce 8.03.2018, funerale di Davide Astori, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Piazza Santa Croce 8.03.2018, funerale di Davide Astori, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Piazza Santa Croce 8.03.2018, funerale di Davide Astori, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Piazza Santa Croce 8.03.2018, funerale di Davide Astori, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

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