A Benevento farà l'esordio anche la maglia azzurra, dedicata al quartiere di Santa Croce

La Fiorentina, domani alle ore 15, farà visita al Benevento e si tratterà di una prima volta storica. La squadra guidata dal fiorentina Marco Baroni ha infatti conquistato, nel corso della scorsa stag...

A cura di Redazione Labaroviola 21 ottobre 2017 20:10

La maglia azzurra della Fiorentina 2017/2018

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