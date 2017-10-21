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A Benevento farà l'esordio anche la maglia azzurra, dedicata al quartiere di Santa Croce

La Fiorentina, domani alle ore 15, farà visita al Benevento e si tratterà di una prima volta storica. La squadra guidata dal fiorentina Marco Baroni ha infatti conquistato, nel corso della scorsa stag...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 ottobre 2017 20:10
A Benevento farà l'esordio anche la maglia azzurra, dedicata al quartiere di Santa Croce - La maglia azzurra della Fiorentina 2017/2018
La maglia azzurra della Fiorentina 2017/2018
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La Fiorentina, domani alle ore 15, farà visita al Benevento e si tratterà di una prima volta storica. La squadra guidata dal fiorentina Marco Baroni ha infatti conquistato, nel corso della scorsa stagione, la sua prima storica promozione in Serie A, guadagnandosi la possibilità di affrontare per la prima volta le grandi del calcio italiano. Fra queste c'è anche la Viola, poiché le due compagini non si sono mai fin qui incrociate, nemmeno nelle categorie inferiori.

Tuttavia quella di Benevento sarà l'occasione per assistere anche ad un altro esordio, ossia quella della maglia azzurra. La Fiorentina infatti, dopo aver già indossato la tradizionale casacca viola, quella bianca da trasferta ed anche quella verde dedicata al quartiere di San Giovanni, scenderà in campo con la maglia azzurra, simbolo del quartiere di Santa Croce.

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