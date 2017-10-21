A Benevento farà l'esordio anche la maglia azzurra, dedicata al quartiere di Santa Croce
La Fiorentina, domani alle ore 15, farà visita al Benevento e si tratterà di una prima volta storica. La squadra guidata dal fiorentina Marco Baroni ha infatti conquistato, nel corso della scorsa stag...
La Fiorentina, domani alle ore 15, farà visita al Benevento e si tratterà di una prima volta storica. La squadra guidata dal fiorentina Marco Baroni ha infatti conquistato, nel corso della scorsa stagione, la sua prima storica promozione in Serie A, guadagnandosi la possibilità di affrontare per la prima volta le grandi del calcio italiano. Fra queste c'è anche la Viola, poiché le due compagini non si sono mai fin qui incrociate, nemmeno nelle categorie inferiori.
Tuttavia quella di Benevento sarà l'occasione per assistere anche ad un altro esordio, ossia quella della maglia azzurra. La Fiorentina infatti, dopo aver già indossato la tradizionale casacca viola, quella bianca da trasferta ed anche quella verde dedicata al quartiere di San Giovanni, scenderà in campo con la maglia azzurra, simbolo del quartiere di Santa Croce.