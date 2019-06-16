Calcio storico, i Rossi sono la prima finalista. Battuti i Verdi. La cronaca
Ieri pomeriggio si è svolta la prima semifinale dall'edizione 2019' del Calcio Storico Fiorentino. La sfida si é conclusa 4 cacce e 1/2 a 1 per i Rossi di Santa Maria Novella, i quali si vedevano oppo...
Ieri pomeriggio si è svolta la prima semifinale dall'edizione 2019' del Calcio Storico Fiorentino. La sfida si é conclusa 4 cacce e 1/2 a 1 per i Rossi di Santa Maria Novella, i quali si vedevano opposti ai Verdi di San Giovanni all'interno del "sabbione" all'interno dell'area di Piazza Santa Croce. I calcianti di parte rossa hanno condotto la partita senza mai mettere in dubbio il risultato finale e il 24 giugno, giorno della festa del Patrono di Firenze, giocheranno la finalissima contro la vincente della sfida di domani tra Azzurri di Santa Croce e Bianchi di Santo Spirito.
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