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Calcio storico, i Rossi sono la prima finalista. Battuti i Verdi. La cronaca

Ieri pomeriggio si è svolta la prima semifinale dall'edizione 2019' del Calcio Storico Fiorentino. La sfida si é conclusa 4 cacce e 1/2 a 1 per i Rossi di Santa Maria Novella, i quali si vedevano oppo...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 giugno 2019 09:36
Calcio storico, i Rossi sono la prima finalista. Battuti i Verdi. La cronaca -
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Piazza Santa Croce
Verdi San Giovanni
Calcio Storico 2019
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Ieri pomeriggio si è svolta la prima semifinale dall'edizione 2019' del Calcio Storico Fiorentino. La sfida si é conclusa 4 cacce e 1/2 a 1 per i Rossi di Santa Maria Novella, i quali si vedevano opposti ai Verdi di San Giovanni all'interno del "sabbione" all'interno dell'area di Piazza Santa Croce. I calcianti di parte rossa hanno condotto la partita senza mai mettere in dubbio il risultato finale e il 24 giugno, giorno della festa del Patrono di Firenze, giocheranno la finalissima contro la vincente della sfida di domani tra Azzurri di Santa Croce e Bianchi di Santo Spirito.

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