Calcio storico, i Rossi sono la prima finalista. Battuti i Verdi. La cronaca

Ieri pomeriggio si è svolta la prima semifinale dall'edizione 2019' del Calcio Storico Fiorentino. La sfida si é conclusa 4 cacce e 1/2 a 1 per i Rossi di Santa Maria Novella, i quali si vedevano oppo...

A cura di Redazione Labaroviola 16 giugno 2019 09:36

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