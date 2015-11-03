Notizie Verdi San Giovanni Fiorentina

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Calcio storico, i Rossi sono la prima finalista. Battuti i Verdi. La cronaca

16 giugno 2019 09:36

A Bologna con la maglia verde, nella sede dei Verdi di San Giovanni maxi schermo per la partita

24 novembre 2018 12:45

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