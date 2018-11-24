A Bologna con la maglia verde, nella sede dei Verdi di San Giovanni maxi schermo per la partita

In occasione della partita tra Bologna e Fiorentina, che la squadra viola giocherà con la maglia verde proprio in onore dei Verdi di San Giovanni, nella sede dei Verdi ci sarà il maxischermo e sarà pr...

A cura di Redazione Labaroviola 24 novembre 2018 12:45

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