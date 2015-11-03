Notizie Monte Ingaggi Fiorentina

Fiorentina, 64 milioni di monte ingaggi. E' settima in classifica davanti all'Atalanta
27 settembre 2025 23:15
La Fiorentina ha il 7° monte ingaggi della Serie A, il lordo sfora i 60 milioni di euro. Davanti c'è la Lazio
05 settembre 2025 11:31
Aumenta il monte ingaggi della Fiorentina: i rinnovi di Kean e De Gea scavano un solco con il passato
02 settembre 2025 19:13
Corriere dello Sport: “Stipendi, il piano risparmi è fallito. Aumentato il monte ingaggi di 2 milioni”
21 settembre 2024 09:21
Gazzetta, Fiorentina al 7° posto (con 55 milioni) per monte ingaggi: Ribery è il più pagato
10 ottobre 2020 09:31
Tra i rinnovi dei mesi scorsi e gli acquisti di questa sessione il monte ingaggi viola è di 55 milioni
01 febbraio 2020 10:30
Il monte ingaggi viola è salito a 50 milioni. Svetta Ribery, in fondo alla classifica Sottil e Ranieri
10 settembre 2019 12:31
Si alza il monte ingaggi della Fiorentina, da 36 milioni a 45 milioni. Adesso...
20 giugno 2018 09:50
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