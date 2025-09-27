Fiorentina, 64 milioni di monte ingaggi. E' settima in classifica davanti all'Atalanta
Il club viola dietro solo a Inter, Juventus, Roma, Napoli, Milan e Lazio nella classifica stilata da Transfermarkt.it
Transfermarkt.it ha pubblicato una speciale classifica che mette in fila i club italiani di Serie A in base al monte ingaggi lordo annuale. In questa graduatoria, la Fiorentina si piazza al settimo posto, con una spesa complessiva di circa 64 milioni di euro lordi per gli stipendi della rosa.
Al vertice della classifica domina l'Inter, che guida con 139 milioni di euro, seguita dalla Juventus con 127 milioni. Completa il podio la Roma, che versa ai propri tesserati circa 112 milioni di euro l’anno.
Appena fuori dalla top tre, ma comunque davanti ai viola, si trovano anche il Napoli (anch’esso con 112 milioni), il Milan (91 milioni) e la Lazio (73 milioni). La Fiorentina si conferma dunque tra le prime sette realtà del campionato anche sotto il profilo economico, testimoniando una struttura solida e competitiva nel panorama italiano.