Si alza il monte ingaggi della Fiorentina, da 36 milioni a 45 milioni. Adesso...
Il monte ingaggi della Fiorentina salirà in modo consistente per passare dai circa 36 milioni attuali, ad una quota vicina ai 45. Un salto in avanti notevole che amplierà il margine di manovra in fase...
A cura di Redazione Labaroviola
20 giugno 2018 09:50
Il monte ingaggi della Fiorentina salirà in modo consistente per passare dai circa 36 milioni attuali, ad una quota vicina ai 45. Un salto in avanti notevole che amplierà il margine di manovra in fase di trattativa, anche per quanto riguarda l’approccio con identikit calcistici di livello superiore. Cosi riporta questa mattina il Quotidiano Sportivo.