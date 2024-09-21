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Corriere dello Sport: “Stipendi, il piano risparmi è fallito. Aumentato il monte ingaggi di 2 milioni”

Il piano di ridimensionamento del tetto stipendi in casa Fiorentina ha portato pochi frutti

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 settembre 2024 09:21
Corriere dello Sport: “Stipendi, il piano risparmi è fallito. Aumentato il monte ingaggi di 2 milioni” -
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Il piano di ridimensionamento del tetto stipendi in casa Fiorentina ha portato pochi frutti. Era partito con la cessione di Nikola Milenkovic a luglio e proseguito con l'addio di Nicolas Gonzalez ad agosto. I due giocatori più pagati della vecchia rosa, rispettivamente 3,3 e 3 milioni di euro. Sennonché i rinnovi con adeguamento dei vari Lucas Martinez Quarta, Christian Kouame (a inizio giugno è scattata l'opzione per il prolungamento fino al 2025 presente nel suo contratto), Luca Ranieri e Pietro Comuzzo, hanno contribuito ad "impalare" il monte ingaggi. Non solo: nel corso dell'estate i viola speravano, invano, di poter piazzare un discreto blocco di esuberi, che comprendeva fra gli altri Oliver Christensen e Abdelhamid Sabiri. I quali continuano a pesare per quasi 2 milioni netti in un totale di 35,4.

Rispetto alla scorsa stagione in assoluto è cambiato poco. Il netto è lievitato di poco più di 2 milioni. Niente di significativo. Adesso i calciatori più remunerati sono Albert Gudmundsson (2,5), Moise Kean (2,2), Christian Kouame (2) e Robin Gosens (2). Tutti nuovi tranne l'ivoriano. Gli altri innesti vedono primeggiare per corrispettivo Adli (1,8) seguito da Cataldi (1,4), Bove (1,4), Pongracic (1,3), De Gea (1,2), Richardson (0,8) e Moreno (0,4). In attesa di Valentini a gennaio. Continua inarrestata la crescita degli ingaggi, che il primo anno della gestione Commisso ammontava a 25 milioni di euro netti. Il secondo circa 28,7, il terzo 30,3, il quarto 32, il quinto 33,28. E ora, appunto, 35,4. Oggi nessuno si avvicina ai 3 milioni riconosciuti fino a pochi mesi fa a Milenkovic e Gonzalez. Lo scrive il Corriere dello Sport. 

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