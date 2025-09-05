La Fiorentina ha il 7° monte ingaggi della Serie A, il lordo sfora i 60 milioni di euro. Davanti c'è la Lazio
Cresce il monte ingaggi dei 20 club di Serie A nella stagione 2025-2026. Secondo le rilevazioni di Calcio e Finanza, l’aggregato degli stipendi lordi di tutti i calciatori che partecipano al massimo c...
Cresce il monte ingaggi dei 20 club di Serie A nella stagione 2025-2026. Secondo le rilevazioni di Calcio e Finanza, l’aggregato degli stipendi lordi di tutti i calciatori che partecipano al massimo campionato di calcio italiano ammonta a 1,1 miliardi di euro, in crescita rispetto al totale della stagione 2024-2025 (1,06 miliardi) con un aumento pari a circa il 3,8%.
Il dato potrebbe subire delle piccole variazioni nei prossimi giorni nel caso di operazioni di mercato in entrata o in uscita (es. ingaggio di giocatori a fine contratto o cessioni verso Paesi in cui il mercato è ancora aperto). Cinque i club il cui monte ingaggi lordo supera i 100 milioni di euro. Al comando l’Inter, con stipendi lordi aggregati per 141,5 milioni di euro, seguita da Juventus (123 milioni di euro) e dal Napoli (110,1 milioni). Fuori dal podio la Roma con 107,5 milioni, seguita dal Milan (104,5 milioni). Nella top ten cresce il Como con 47,8 milioni di euro, davanti al Torino (41,2 milioni di euro) e al Bologna (38,5 milioni di euro). Lo scrive Calcio e Finanza
Ecco la classifica completa:
Inter: 141,5 milioni di euro
Juventus: 123 milioni di euro
Napoli: 110,1 milioni di euro
Roma: 107,5 milioni di euro
Milan: 104,5 milioni di euro
Lazio: 69,9 milioni di euro
Fiorentina: 60,8 milioni di euro
Atalanta: 57,9 milioni di euro
Como: 47,8 milioni di euro
Torino: 41,2 milioni di euro
Bologna: 38,5 milioni di euro
Sassuolo: 33,3 milioni di euro
Genoa: 27,8 milioni di euro
Cremonese: 22,8 milioni di euro
Udinese: 20,5 milioni di euro
Parma: 20,2 milioni di euro
Cagliari: 19,9 milioni di euro
Hellas Verona: 18,2 milioni di euro
Lecce: 15,9 milioni di euro
Pisa: 14,7 milioni di euro