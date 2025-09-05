La Fiorentina ha il 7° monte ingaggi della Serie A, il lordo sfora i 60 milioni di euro. Davanti c'è la Lazio

Cresce il monte ingaggi dei 20 club di Serie A nella stagione 2025-2026. Secondo le rilevazioni di Calcio e Finanza, l’aggregato degli stipendi lordi di tutti i calciatori che partecipano al massimo c...

Cresce il monte ingaggi dei 20 club di Serie A nella stagione 2025-2026. Secondo le rilevazioni di Calcio e Finanza, l’aggregato degli stipendi lordi di tutti i calciatori che partecipano al massimo campionato di calcio italiano ammonta a 1,1 miliardi di euro, in crescita rispetto al totale della stagione 2024-2025 (1,06 miliardi) con un aumento pari a circa il 3,8%.

Il dato potrebbe subire delle piccole variazioni nei prossimi giorni nel caso di operazioni di mercato in entrata o in uscita (es. ingaggio di giocatori a fine contratto o cessioni verso Paesi in cui il mercato è ancora aperto). Cinque i club il cui monte ingaggi lordo supera i 100 milioni di euro. Al comando l’Inter, con stipendi lordi aggregati per 141,5 milioni di euro, seguita da Juventus (123 milioni di euro) e dal Napoli (110,1 milioni). Fuori dal podio la Roma con 107,5 milioni, seguita dal Milan (104,5 milioni). Nella top ten cresce il Como con 47,8 milioni di euro, davanti al Torino (41,2 milioni di euro) e al Bologna (38,5 milioni di euro). Lo scrive Calcio e Finanza

Ecco la classifica completa:

Inter: 141,5 milioni di euro

Juventus: 123 milioni di euro

Napoli: 110,1 milioni di euro

Roma: 107,5 milioni di euro

Milan: 104,5 milioni di euro

Lazio: 69,9 milioni di euro

Fiorentina: 60,8 milioni di euro

Atalanta: 57,9 milioni di euro

Como: 47,8 milioni di euro

Torino: 41,2 milioni di euro

Bologna: 38,5 milioni di euro

Sassuolo: 33,3 milioni di euro

Genoa: 27,8 milioni di euro

Cremonese: 22,8 milioni di euro

Udinese: 20,5 milioni di euro

Parma: 20,2 milioni di euro

Cagliari: 19,9 milioni di euro

Hellas Verona: 18,2 milioni di euro

Lecce: 15,9 milioni di euro

Pisa: 14,7 milioni di euro