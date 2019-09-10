Il monte ingaggi viola è salito a 50 milioni. Svetta Ribery, in fondo alla classifica Sottil e Ranieri
All'interno dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport troviamo la tabella degli ingaggi di quest'anno dei calciatori della Fiorentina. Il monte ingaggi è salito a 50 milioni. Svetta Franck Ribe...
A cura di Redazione Labaroviola
10 settembre 2019 12:31
All'interno dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport troviamo la tabella degli ingaggi di quest'anno dei calciatori della Fiorentina. Il monte ingaggi è salito a 50 milioni. Svetta Franck Ribery con un ingaggio pari a 4 milioni. A seguire tra gli ingaggi sopra al milione c'è Chiesa, Badelj, Pulgar, Boateng, Caceres, Dalbert, Pezzella e Ghezzal. In fondo alla classifica troviamo i giovani provenienti dalla Primavera Sottil e Ranieri con 150 mila euro ognuno.
Qui di seguito l'intera tabella: