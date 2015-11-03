Notizie Indice Di Liquidita Fiorentina

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Scintille tra la Lega di Serie A e la FIGC per l'indice di liquidità: "Vogliono litigare e creare questo clima"

15 giugno 2022 17:03

Ha vinto Lotito, ha perso la Fiorentina. L'indice di liquidità non conterà nulla per l'iscrizione alla serie A

13 giugno 2022 19:45

La Lazio è l'unica società che non ha presentato l'indice di liquidità. Sarà esclusa dal campionato?

01 giugno 2022 00:19

Sette società di serie A non vogliono rispettare l'indice di liquidità, vogliono sciopero contro la Lega

18 maggio 2022 16:03

Se non sei in attivo nell'indice di liquidità non puoi iscriverti alla serie A. Ma Lotito non ci sta e attacca

23 aprile 2022 10:53

Gravina annuncia: "Indice di liquidità non servirà per fare mercato ma per iscriversi al campionato"

26 gennaio 2022 20:46

Sarri sta con Commisso: "Perchè società indebitate possono fare mercato con indice di liquidità?"

15 gennaio 2022 20:43

Sarri si lamenta: "Non possiamo comprare perchè siamo bloccati dall'indice di liquidità, cos'è?"

09 gennaio 2022 23:45

Vlahovic? No, altro problema per la Juventus, non rispettato indice di liquidità, deve vendere

30 novembre 2021 23:18

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