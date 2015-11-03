Notizie Indice Di Liquidita Fiorentina

Scintille tra la Lega di Serie A e la FIGC per l'indice di liquidità: "Vogliono litigare e creare questo clima"
15 giugno 2022 17:03
Ha vinto Lotito, ha perso la Fiorentina. L'indice di liquidità non conterà nulla per l'iscrizione alla serie A
13 giugno 2022 19:45
La Lazio è l'unica società che non ha presentato l'indice di liquidità. Sarà esclusa dal campionato?
01 giugno 2022 00:19
Sette società di serie A non vogliono rispettare l'indice di liquidità, vogliono sciopero contro la Lega
18 maggio 2022 16:03
Se non sei in attivo nell'indice di liquidità non puoi iscriverti alla serie A. Ma Lotito non ci sta e attacca
23 aprile 2022 10:53
Gravina annuncia: "Indice di liquidità non servirà per fare mercato ma per iscriversi al campionato"
26 gennaio 2022 20:46
Sarri sta con Commisso: "Perchè società indebitate possono fare mercato con indice di liquidità?"
15 gennaio 2022 20:43
Sarri si lamenta: "Non possiamo comprare perchè siamo bloccati dall'indice di liquidità, cos'è?"
09 gennaio 2022 23:45
Archivio