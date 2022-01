Sarri si lamenta: “Non possiamo comprare perchè siamo bloccati dall’indice di liquidità, cos’è?”

Compleanno amaro per la Lazio che incassa la prima sconfitta del 2022 contro l’Inter, ad analizzare il match è intervenuto ai microfoni di Dazn il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri, queste le sue parole:

“Abbiamo fatto una buona partita, un primo tempo timoroso ma un ottimo secondo tempo. Siamo stati in partita contro una squadra forte, abbiamo cercato il pareggio fino alla fine. Abbiamo fatto una buona partita.

Se mi aspetto qualcosa dal mercato? Non lo so sinceramente, so che siamo bloccati dall’indice di liquidità che non sono riuscito a capire bene cosa cazzo sia ma la società lo sa. Esterni e vice immobile potrebbero completarlo? Completamento no, per quello che ho in mente io ci va qualcosa in più anche a livello numerico. Noi siamo tanti ma alcuni non sono avvantaggiati così. un mercato non ci basta e quindi bisogna intervenire perché fare tutto insieme potrebbe essere complicato”

