Gravina annuncia: “Indice di liquidità non servirà per fare mercato ma per iscriversi al campionato”

Arrivano importanti novità per quanto riguarda l’indice di liquidità. Come sottolineato da Gabriele Gravina nel corso della conferenza stampa tenuta dopo il Consiglio Federale, non sarà più considerato un indice in virtù del quale possano essere consentite o impedite le operazioni di calciomercato, bensì diventerà un elemento fondamentale legato all’ammissione al campionato di Serie A. Di seguito le parole del presidente della FIGC sull’indice di liquidità, uno dei temi più caldi in casa Lazio nel periodo dedicato al calciomercato, le sue parole:

“L’indice di liquidità salirà fino a 1 nell’arco di 3-4 anni. Non è più un indice che impedirà o consentirà le attività di calciomercato, ma sarà un indice legato all’ammissione al campionato”.

