Sarri sta con Commisso: “Perchè società indebitate possono fare mercato con indice di liquidità?”

La Lazio batte la Salernitana con un netto 3-0. A fine partita è Maurizio Sarri, tecnico biancoceleste, ad esprimere la propria soddisfazione per i progressi mostrati dalla squadra:

“Stiamo facendo passi avanti in quello che cerchiamo da mesi. Abbiamo perso a Milano contro l’Inter facendo una prestazione discreta, un po’ di continuità sta arrivando. Le partite, in questo periodo, dipendono da molti fattori. Io spero che questa continuità che abbiamo trovato rimanga intatta. La squadra non riesce in tutte le partite al punto giusto, ma se prendiamo le partite dopo l’Europa League la nostra classifica sarebbe interessante. Abbiamo il limite di non recuperare le energie mentali e questo ci ha penalizzato molto”, le sue parole ai microfoni di DAZN.

Ha capito l’indice di liquidità?

“Lo sto iniziando a studiare, ma non capisco perché ci sono squadre indebitate ma che hanno un indice di liquidità che gli permette di spendere. Se esce qualcuno sarà rimpiazzato. La società sa quello di cui ho bisogno; se si fa subito abbiamo 3 o 4 mesi per preparaci, altrimenti si farà a luglio”. Lo riporta TMW

