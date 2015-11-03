Notizie De Canio Fiorentina

De Canio sulla lotta salvezza: "Le ultime tre non stanno bene,sicuramente tirerei fuori la Fiorentina"
15 ottobre 2025 22:04
De Canio avverte il Napoli: "Kean ideale per Conte ma potrebbe fare la fine di Vlahovic"
03 luglio 2025 16:53
De Canio: "Palladino mi ha sorpreso all'inizio, adesso no, mi aspettavo una Fiorentina di alto livello"
28 ottobre 2024 17:13
De Canio sentenzia: "La Fiorentina segua l'esempio dell'Udinese, ci vuole continuità"
13 settembre 2022 12:42
De Canio racconta: "Costretto a togliere Marco Rossi dopo 45 minuti per i fischi di Firenze al Franchi"
02 marzo 2022 11:37
De Canio: "Thereau sta giocando fuori ruolo, ma Pioli saprà come sfruttarlo al meglio"
09 ottobre 2017 20:25
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