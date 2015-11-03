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Notizie De Canio Fiorentina

De Canio sulla lotta salvezza: "Le ultime tre non stanno bene,sicuramente tirerei fuori la Fiorentina"

15 ottobre 2025 22:04

De Canio avverte il Napoli: "Kean ideale per Conte ma potrebbe fare la fine di Vlahovic"

03 luglio 2025 16:53

De Canio: "Palladino mi ha sorpreso all'inizio, adesso no, mi aspettavo una Fiorentina di alto livello"

28 ottobre 2024 17:13

De Canio sentenzia: "La Fiorentina segua l'esempio dell'Udinese, ci vuole continuità"

13 settembre 2022 12:42

De Canio racconta: "Costretto a togliere Marco Rossi dopo 45 minuti per i fischi di Firenze al Franchi"

02 marzo 2022 11:37

De Canio: "Thereau sta giocando fuori ruolo, ma Pioli saprà come sfruttarlo al meglio"

09 ottobre 2017 20:25

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