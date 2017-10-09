De Canio: "Thereau sta giocando fuori ruolo, ma Pioli saprà come sfruttarlo al meglio"

Gigi De Canio dice la sua sulla Fiorentina e sulla posizione in campo di Thereau.

A Radio Blu è intervenuto l'allenatore Gigi De Canio per parlare di Fiorentina ed in particolare del suo ex calciatore Thereau:

"Thereau? Pioli lo fa giocare nel ruolo di esterno alto perché evidentemente adesso gli serve in quella zona, ma credo che sappia che non è quella la posizione in campo dove il francese rende al meglio, visto che lo ha allenato anche quando erano entrambi al Chievo. Quando l’ho allenato io giocava invece da seconda punta con Zapata, e lo mandava in porta con la sua fantasia. Saponara? Ritorno importante, con lui la Fiorentina può guadagnare tanto".