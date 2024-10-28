De Canio: "Palladino mi ha sorpreso all'inizio, adesso no, mi aspettavo una Fiorentina di alto livello"

L'ex allenatore di Lecce e Siena ha commentato la bella prestazione viola in casa contro la Roma di ieri sera

Mister Gigi De Canio, ex Siena e Lecce, ha parlato dei temi del giorno a TMW Radio, durante Maracanà e si è soffermato anche sul successo viola di ieri contro la Roma: "La Fiorentina ha trovata la sua strada, ha cambiato Palladino quando ha avuto delle difficoltà. Mi ha sorpreso all'inizio, non ora. Se vai in una squadra dove sai che c'è stato un allenatore con una certa cultura del lavoro e con una certa impostazione, tutto quel lavoro deve essere la base dove inserire qualcosa di tuo. Non devi togliergli le certezze, ma devi arricchirle. Quello che ha fatto ora Palladino non mi sorprende. Apprezzo la sua intelligenza nell'aver capito e cambiato. La sorpresa è che non l'abbia fatto fin dall'inizio. Aveva magari osato troppo all'inizio, ora è tornato sulle certezze dei giocatori ed ha costruito un ottimo gruppo."

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