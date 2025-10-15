De Canio sulla lotta salvezza: "Le ultime tre non stanno bene,sicuramente tirerei fuori la Fiorentina"

Le parole dell'allenatore Luigi De Canio sul calendario del Lecce impegnato all'interno della lotta per non retrocedere

L'esperto allenatore Luigi De Canio ha parlato tra le pagine del Quotidiano di Puglia del calendario del Lecce, prossimo avversario della Fiorentina al termine del ciclo delle partite che termineranno con la prossima sosta.

Ecco le parole dell'allenatore:

"Il Sassuolo è ridimensionato rispetto a qualche anno fa. E Di Francesco l conosce bene. Sono sicuro che il Lecce lotterà per la salvezza, sempre pronto a reagire. Lì in fondo le ultime tre mi sembrano non stare bene, tirerei fuori ovviamente invece la Fiorentina".