De Canio sulla lotta salvezza: "Le ultime tre non stanno bene,sicuramente tirerei fuori la Fiorentina"
Le parole dell'allenatore Luigi De Canio sul calendario del Lecce impegnato all'interno della lotta per non retrocedere
A cura di Redazione Labaroviola
15 ottobre 2025 22:04
L'esperto allenatore Luigi De Canio ha parlato tra le pagine del Quotidiano di Puglia del calendario del Lecce, prossimo avversario della Fiorentina al termine del ciclo delle partite che termineranno con la prossima sosta.
Ecco le parole dell'allenatore:
"Il Sassuolo è ridimensionato rispetto a qualche anno fa. E Di Francesco l conosce bene. Sono sicuro che il Lecce lotterà per la salvezza, sempre pronto a reagire. Lì in fondo le ultime tre mi sembrano non stare bene, tirerei fuori ovviamente invece la Fiorentina".