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De Canio sentenzia: "La Fiorentina segua l'esempio dell'Udinese, ci vuole continuità"

Luigi De Canio, ex tecnico di Genoa e Napoli, non risparmia la Fiorentina in merito alla situazione di difficoltà in cui si trova la società di Viale Fanti durante questo avvio di campionato.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 settembre 2022 12:42
De Canio sentenzia: "La Fiorentina segua l'esempio dell'Udinese, ci vuole continuità" - UDINE, ITALY - MAY 06: Genoa CFC manager Luigi De Canio looks on before the Serie A match between Udinese Calcio and Genoa CFC at Stadio Friuli on May 6, 2012 in Udine, Italy. (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)
UDINE, ITALY - MAY 06: Genoa CFC manager Luigi De Canio looks on before the Serie A match between Udinese Calcio and Genoa CFC at Stadio Friuli on May 6, 2012 in Udine, Italy. (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)
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De Canio sentenzia: "La Fiorentina segua l'esempio dell'Udinese, ci vuole continuità"

"Cambiare un numero elevato di giocatori comporta sempre delle problematiche". Parole di Luigi De Canio, ex allenatore, che ai microfoni di "A Piazza Affari" su TMW Radio si sofferma così sul delicato momento di Monza e Fiorentina in Serie A: "I risultati si costruiscono nella continuità. L'Udinese gioca più o meno con gli stessi giocatori da 4/5anni e i giocatori hanno acquisito certezze e sono diventati squadra. Inoltre Sottil gli sta dando un'identità forte a livello tattico.” Lo riporta TMW.

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