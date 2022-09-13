De Canio sentenzia: "La Fiorentina segua l'esempio dell'Udinese, ci vuole continuità"

Luigi De Canio, ex tecnico di Genoa e Napoli, non risparmia la Fiorentina in merito alla situazione di difficoltà in cui si trova la società di Viale Fanti durante questo avvio di campionato.

"Cambiare un numero elevato di giocatori comporta sempre delle problematiche". Parole di Luigi De Canio, ex allenatore, che ai microfoni di "A Piazza Affari" su TMW Radio si sofferma così sul delicato momento di Monza e Fiorentina in Serie A: "I risultati si costruiscono nella continuità. L'Udinese gioca più o meno con gli stessi giocatori da 4/5anni e i giocatori hanno acquisito certezze e sono diventati squadra. Inoltre Sottil gli sta dando un'identità forte a livello tattico.” Lo riporta TMW.

EMERGENZA DIFESA IN CASA VIOLA

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