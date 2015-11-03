Labaro Viola

Notizie Bati Fiorentina

Ag. Simeone: "Futuro? Parleremo con la Fiorentina a fine campionato. Il paragone con Bati ci sta..."

03 maggio 2018 12:48

Buon compleanno, Lulù: "A Firenze periodo magico, Ranieri credeva in me. Quei 15 gol con Bati..."

24 marzo 2018 16:03

Pioli: "Tanti auguri Bati, è stato un piacere e un privilegio giocare con te"

01 febbraio 2018 17:51

Dati: "Alla Fiorentina servirebbe l'entusiasmo che avevamo noi. Bati? Sta bene, è bello secco"

12 giugno 2017 20:31

TI HO AMATO FIN DA SUBITO... IL PENSIERO DI DARIO "GHEBBE"

01 febbraio 2017 13:18

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