Notizie Bati Fiorentina

Ag. Simeone: "Futuro? Parleremo con la Fiorentina a fine campionato. Il paragone con Bati ci sta..."
03 maggio 2018 12:48
Buon compleanno, Lulù: "A Firenze periodo magico, Ranieri credeva in me. Quei 15 gol con Bati..."
24 marzo 2018 16:03
Pioli: "Tanti auguri Bati, è stato un piacere e un privilegio giocare con te"
01 febbraio 2018 17:51
Dati: "Alla Fiorentina servirebbe l'entusiasmo che avevamo noi. Bati? Sta bene, è bello secco"
12 giugno 2017 20:31
TI HO AMATO FIN DA SUBITO... IL PENSIERO DI DARIO "GHEBBE"
01 febbraio 2017 13:18
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