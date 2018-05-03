Ag. Simeone: "Futuro? Parleremo con la Fiorentina a fine campionato. Il paragone con Bati ci sta..."

Leo Rodriguez, agente dell’attaccante Giovanni Simeone, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Tmw. Queste le sue parole: “Siamo felici, davvero. La prima tripletta non si dimentica, Giova...

Leo Rodriguez, agente dell’attaccante Giovanni Simeone, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Tmw. Queste le sue parole: “Siamo felici, davvero. La prima tripletta non si dimentica, Giovanni sta facendo molto bene. Ha siglato gol pesanti. E farne tre al Napoli è qualcosa di indimenticabile. Quel momento, quella tripletta, rimarrà per sempre dentro di lui. Lavoriamo per il bene di Giovanni, che cresce e migliora partita dopo partita.

Futuro? Non abbiamo ancora fissato un appuntamento con la Fiorentina, che incontreremo a fine campionato. È la prima stagione in viola, siamo tutti molto felici per Giovanni. Parlare di mercato è prematuro, prima bisognerà parlare con la società. Ma ancora mancano tre partite, i numeri parlano per Giovanni e deve continuare così. Questa è una grandissima stagione. Deve continuare a crescere.

Paragone con Batistuta? Ho avuto la fortuna di giocare con Bati in Nazionale. Fare paragoni non serve. Ma… due attaccanti argentini che fanno gol, tutti e due a Firenze. Beh, ci può anche stare. Però Giovanni deve continuare a crescere e continuare così. Quanto pesa il cognome del padre? Quando tuo papà è il Cholo Simeone… beh, puoi solo avere personalità e voglia di vincere. Il ruolo è diverso ma la mentalità è la stessa, entrambi vogliono sempre di più. È una caratteristica di famiglia, sono simili”.