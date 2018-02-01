Pioli: "Tanti auguri Bati, è stato un piacere e un privilegio giocare con te"

Anche Stefano Pioli, dopo Frey e Riganò, ha voluto rendere omaggio a Gabriel Omar Batistuta, nel giorno del suo quarantanovesimo compleanno. Questo il messaggio dell'allenatore della Fiorentina, diffu...

Anche Stefano Pioli, dopo Frey e Riganò, ha voluto rendere omaggio a Gabriel Omar Batistuta, nel giorno del suo quarantanovesimo compleanno. Questo il messaggio dell'allenatore della Fiorentina, diffuso attraverso i canali social della società gigliata: "Tanti auguri Bati per i tuoi 49 anni. E’ stato un piacere e un privilegio giocare con te".