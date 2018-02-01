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Pioli: "Tanti auguri Bati, è stato un piacere e un privilegio giocare con te"

Anche Stefano Pioli, dopo Frey e Riganò, ha voluto rendere omaggio a Gabriel Omar Batistuta, nel giorno del suo quarantanovesimo compleanno. Questo il messaggio dell'allenatore della Fiorentina, diffu...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 febbraio 2018 17:51
Pioli: "Tanti auguri Bati, è stato un piacere e un privilegio giocare con te" - Firenze, stadio Artemio Franchi, 25.10.2017, Fiorentina-Torino, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Pioli
Firenze, stadio Artemio Franchi, 25.10.2017, Fiorentina-Torino, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Pioli
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Anche Stefano Pioli, dopo Frey e Riganò, ha voluto rendere omaggio a Gabriel Omar Batistuta, nel giorno del suo quarantanovesimo compleanno. Questo il messaggio dell'allenatore della Fiorentina, diffuso attraverso i canali social della società gigliata: "Tanti auguri Bati per i tuoi 49 anni. E’ stato un piacere e un privilegio giocare con te".

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