Notizie Bacca Fiorentina

Retroscena centravanti, a Firenze arriverà Simeone ma la Fiorentina aveva chiesto Bacca e Lucas Perez dell'Arsenal
14 agosto 2017 04:54
Il Milan vuole liberarsi degli esuberi: Paletta è un'ipotesi concreta per i viola, mentre Bacca...
30 luglio 2017 23:14
La Nazione, il Milan offre Carlos Bacca alla Fiorentina per avere Nikola Kalinic. Corvino ci pensa
17 giugno 2017 10:37
Montella vuole portare Kalinic al Milan: a 35 mln si può chiudere, nonostante la clausola
03 maggio 2017 12:28
Lazio e Milan, due furti senza passamontagna. E la gara del Milan può essere ripetuta...
27 febbraio 2017 10:16
Serie A: il Milan vince con un rigore irregolare. Ok Lazio, Chievo e Cagliari. Le altre...
26 febbraio 2017 17:36
Archivio