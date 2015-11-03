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Notizie Bacca Fiorentina

Retroscena centravanti, a Firenze arriverà Simeone ma la Fiorentina aveva chiesto Bacca e Lucas Perez dell'Arsenal

14 agosto 2017 04:54

Il Milan vuole liberarsi degli esuberi: Paletta è un'ipotesi concreta per i viola, mentre Bacca...

30 luglio 2017 23:14

La Nazione, il Milan offre Carlos Bacca alla Fiorentina per avere Nikola Kalinic. Corvino ci pensa

17 giugno 2017 10:37

Montella vuole portare Kalinic al Milan: a 35 mln si può chiudere, nonostante la clausola

03 maggio 2017 12:28

Lazio e Milan, due furti senza passamontagna. E la gara del Milan può essere ripetuta...

27 febbraio 2017 10:16

Serie A: il Milan vince con un rigore irregolare. Ok Lazio, Chievo e Cagliari. Le altre...

26 febbraio 2017 17:36

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