Serie A: il Milan vince con un rigore irregolare. Ok Lazio, Chievo e Cagliari. Le altre...

Curioso l'episodio a Reggio Emilia

Sono terminate le partite delle 15.00 in Serie A. Vince il Milan a Reggio Emilia con il Sassuolo grazie ad un episodio più che curioso. Carlos Bacca ha realizzato su rigore al minuto 22'. Infatti Bacca nell'esecuzione ha fatto un doppio tocco e ai termini di regolamento si doveva riprendere con una punizione indiretta a favore del Sassuolo. In precedenza rigore sbagliato da Berardi.

Questi i risultati:

CROTONE-CAGLIARI 1-2: (Stoian (CR), Joao Pedro, Borriello)

CHIEVO-PESCARA 2-0: (Birsa, Castro)

GENOA-BOLOGNA 1-1: (Viviani, Ntcham (G))

LAZIO-UDINESE 1-0: (Immobile (R))

SASSUOLO-MILAN 0-1: (Bacca (R)).

Gabriele Caldieron