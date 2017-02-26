Serie A: il Milan vince con un rigore irregolare. Ok Lazio, Chievo e Cagliari. Le altre...
Curioso l'episodio a Reggio Emilia
A cura di Gabriele Caldieron
26 febbraio 2017 17:36
Sono terminate le partite delle 15.00 in Serie A. Vince il Milan a Reggio Emilia con il Sassuolo grazie ad un episodio più che curioso. Carlos Bacca ha realizzato su rigore al minuto 22'. Infatti Bacca nell'esecuzione ha fatto un doppio tocco e ai termini di regolamento si doveva riprendere con una punizione indiretta a favore del Sassuolo. In precedenza rigore sbagliato da Berardi.
Questi i risultati:
CROTONE-CAGLIARI 1-2: (Stoian (CR), Joao Pedro, Borriello)
CHIEVO-PESCARA 2-0: (Birsa, Castro)
GENOA-BOLOGNA 1-1: (Viviani, Ntcham (G))
LAZIO-UDINESE 1-0: (Immobile (R))
SASSUOLO-MILAN 0-1: (Bacca (R)).
Gabriele Caldieron