Montella vuole portare Kalinic al Milan: a 35 mln si può chiudere, nonostante la clausola

I rossoneri sono alla ricerca del sostituto di Bacca e il croato è in cima alla lista dei desideri

A cura di Redazione Labaroviola 03 maggio 2017 12:28

Firenze, stadio Artemio Franchi, 23.02.2017, Fiorentina-Borussia, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Kalinic

Condividi