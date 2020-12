Striscione della Curva Fiesole: “Amore per la maglia infinito. La nostra pazienza no”

Il momento in casa Fiorentina è assai delicato con l’ennesima sconfitta, questa volta contro l’Atalanta. La squadra è vicina alla zona retrocessione, in questo momento cosi critico, emerge la voce del gruppo principale della Curva Fiesole, il gruppo 1926, questo il testo dello striscione dei tifosi viola: “Il nostro amore per la maglia è infinito, la nostra pazienza no”. Un chiaro messaggio per tutti, dai calciatori alla società. Ecco la foto dello striscione

