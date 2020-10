Squadra e mister in confusione, serve un cambio di marcia, la società batta un colpo

a cura di Marzio De Vita

La Fiorentina parte forte e dopo soltanto 3 minuti di gioco si trova in vantaggio di 2 goal. La rete porta la firma di capitan Pezzella, di testa, su angolo di Biraghi. Raddoppia lo stesso Biraghi su suggerimento di Lirola.

La partita sembra in discesa, i viola sembrano giocare sul velluto e la formazione di mister Italiano, falcidiata dalle assenze non sembra avere le qualità tecniche per impensierire la compagine gigliata.

Man mano che passano i minuti però lo Spezia prende coraggio, aumenta la pressione sui portatori di palla viola e guadagna piano piano, metri sul campo. La sensazione evidente é quella di una squadra (quella viola) evidentemente di un tasso tecnico superiore che, però non ha idee e neanche uno straccio di gioco.

Di fronte una formazione con degli evidenti limiti da un punto di vista tecnico, ma con un organizzazione di gioco precisa, dove tutti gli elementi , conoscono ogni situazione, movimenti e giocate. Il tema tattico dello Spezia é 1 e chiaro, ovvero cercare il più velocemente possibile lo scarico più semplice per poi attaccare in velocità la profondità, in modo, da creare scompiglio ed aumentare le distanze tra i reparti della viola. In poche parole, una squadra alla quale il proprio allenatore é riuscito a dare un anima e dei precisi concetti di gioco.

Non si sbaglia di certo se si asserisce che il gap tecnico tra le due compagini é altamente compensato dalle conoscenze calcistiche che, il proprio allenatore é riuscito a fornire ai propri ragazzi. Differentemente dall’altra parte i giocatori della Fiorentina sembrano confusi, impauriti, spaesati e lo stesso si può dire per il tecnico Iachini. Adesso le chiacchere stanno a 0, dopo 10 mesi di guida tecnica il fallimento del mister é totale, su tutti i livelli e senza possibilità di appello. La Fiorentina non ha un gioco, non ha una guida e soprattutto non ha idee.

Probabilmente il pesce puzza dalla testa e la responsabilità, ricade sulle spalle del presidente Rocco Commisso che, esattamente come accadde un anno fa con Montella, conferma un allenatore che nessuno voleva, contro tutto e tutti e soprattutto in contrapposizione con il DS Pradè che, come tutti sanno aveva più di una semplice parola con Juric. Serve cambiare e serve farlo presto, perché siamo appena alla 4 giornata e le ambizioni viola sembrano già pronte ad esser messe in un cassetto.

